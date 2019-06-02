Bu haberi okumadan dışarı çıkmayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı, yurdun kuzeybatı kesimlerinde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32



İstanbul: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27



İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29



Bursa: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29



Adana: Az bulutlu ve açık 35



Antalya: Az bulutlu ve açık 27



Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 24



Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 25



Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu 37 Kaynak : İHA

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