Bayram tatilinin ilk gün bilançosu... Yollar kan gölü: 12 ölü, 83 yaralı!

Ramazan Bayramı tatili, arife günü olan 3 Haziran Pazartesi ile 7 Haziran Cuma gününde kamu personelinin idari izinli sayılmasıyla 9 güne çıktı. Bayram tatili nedeniyle cuma günü mesai bitimi ile tatilciler yollara koyuldu.



Özellikle iftar saatinin ardından yollarda yoğunluk oluşurken, uyarılara ve alınan önlemlere karşın birçok trafik kazası meydana geldi.







Van'ın Erciş, Kayseri'nin Tomarza ilçeleri ile Elazığ, Balıkesir, Konya, Karaman ve Düzce'deki kazalarda 12 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi yaralandı.







İzmir, Kırıkkale, İstanbul, Sivas, Mardin, Aksaray, Bursa, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Tekirdağ, Kayseri ve Karabük'teki kazalarda ise 75 kişi yaralandı. Bayram tatilinin ilk günkü acı bilançosu 12 ölü, 83 yaralı oldu.







OTOYOLLARDA TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ!



TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla oluşan trafik, gece saatlerinde durma noktasına geldi. Araçların oluşturduğu kuyruk havadan görüntülendi. Bayram tatilini İstanbul dışında geçirmek için yola çıkanlar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yoğunluk yaşandı. Özellikle Ankara istikametinde Derince, İzmit ve Kartepe ilçelerinde trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi.



TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde bayram tatilcilerinin oluşturduğu trafiğin yoğunluğu sabah saatlerine kadar sürdü. Dün akşam saatleri itibari ile 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasının ardından İstanbul ve çevre illerden yola çıkan vatandaşlar, tatil ve aile ziyareti için TEM Otoyolu ve D100 Karayolu Ankara istikametinde yoğunluğa neden oldu.







Dün akşam saatlerinde iş ve okul çıkışı sonrasında yola çıkan bayram tatilcilerinin oluşturduğu araç kuyruğu gece saatlerinde artarak devam etti. Akşam saatlerinde yoğunlaşan trafik, gece saatlerde adeta durma noktasında geldi. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekti.



TEM Otoyolu İzmit geçişinde oluşan yoğunluk havadan böyle görüntülendi:



ANADOLU OTOYOLU DA YOĞUN



Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yoğunluk oluşturdu.



Bayram tatilini İstanbul dışında geçirmek için yola çıkanlar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yoğunluk yaşandı. Özellikle Ankara istikametinde Derince, İzmit ve Kartepe ilçelerinde trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi.







Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otoyolun değişik noktalarında denetimler yaparak sürücüleri emniyet şeridini kullanmamaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konularında uyardı. Otoyolun İstanbul yönünde ise trafik akışı normal seyretti. Her iki otoyolda da yoğunluğun sabah saatleri itibariyle azaldığı gözlendi.



SÜRÜCÜLER BU NOKTALARA DİKKAT



AA'daki habere göre kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.



Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapılan köprü ve otoyollar hariç genel müdürlüğün işlettiği tüm otoyollar ve köprüler 10 Haziran saat 07.00'a kadar ücretsiz olacak.



Aksaray-Nevşehir yolunun 33-35. kilometrelerindeki Ankara-Niğde Otoyolu kapsamındaki köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.



Ankara-Çankırı yolunun 24-27. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Çankırı-Ankara yönü trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sürdürülüyor.



Silivri-Büyükçekmece yolunun 32-34. kilometrelerinin Selimpaşa mevkiindeki kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.



Muğla-Denizli yolunun 10-11. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.



Menemen-Manisa yolunun 4. kilometresindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.



Balıkesir-Susurluk yolunun 36-38. kilometrelerindeki Yeniköy alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.



Ilgın-Kadınhanı yolunun Ilgın şehir geçişindeki hastane kavşağı ve köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.



Soma-Kırkağaç yolunun 8-10. kilometrelerindeki (Soma Hastane Kavşağı) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Soma çevre yolundan iki yönlü olarak sağlanıyor.



Beyşehir-Seydişehir yolunun 0-15. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.





