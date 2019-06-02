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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: ABD İran ile ön şartsız görüşmeye hazır

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İranlı yetkililerle ön şartsız görüşmeye hazır olduklarını açıkladı.

Dünya / 02 Haziran 2019 Pazar 15:05
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: ABD İran ile ön şartsız görüşmeye hazır

Avrupa turu kapsamında İsviçre'ye ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile bir araya geldi.

Ticino kantonunun başkenti Bellinzona'daki görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pompeo, İran'a, kaynaklarını kendi halkı için kullanma çağrısında bulundu.

Pompeo, İran'ın kaynaklarını kendi halkının temel ihtiyaçlarının karşılanması yerine Hizbullah ve Suriye için harcadığını belirterek, İran'ın Suriye'deki faaliyetlerinden dolayı 6 milyon insanın yerinden edildiğini ifade etti.

İran Cumburbaşkanı Hasan Ruhani'nin, uluslararası kararlar çerçevesinde ve saygılı bir şekilde masaya oturanlarla müzakerede bulunabilecekleri açıklamasına da cevap veren Pompeo, bu ülkeyle ön şartsız görüşmeye hazır olduklarını vurguladı.

Pompeo, "(İran ile) Masaya oturmaya hazırız." dedi.

ABD'li Bakan Pompeo, ayrıca İran'a yönelik baskılarının devam edeceğini kaydetti.

Dışişleri Bakanı


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