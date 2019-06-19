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Türkiye'den BM'nin Kaşıkçı raporuna destek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "BM'nin Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasına, sorumlularının hesap vermesine yönelik tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz." dedi.

Dünya / 19 Haziran 2019 Çarşamba 15:11
Türkiye'den BM'nin Kaşıkçı raporuna destek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Raportörü Agnes Callamard'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasına, sorumlularının hesap vermesine yönelik tavsiyelerini kuvvetle desteklediklerini bildirdi.

BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Callamard'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı raporla ilgili Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Çavuşoğlu, 'Birleşmiş Milletler (BM) Raportörü Callamard'ın Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasına, sorumlularının hesap vermesine yönelik tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz.' ifadelerini kullandı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından açıklanan 101 sayfalık raporda, Suudi Arabistan, Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu.

Raporda, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti.

Raporda ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin tamamlayıcı kriminal soruşturma başlatmaya davet edilmiş, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yaptırımların Veliaht Prens ve onun yurt dışındaki kişisel mal varlıklarını da kapsaması gerektiği vurgulanmıştı.

Kaynak : AA

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Birleşmiş MilletlerAntonio GuterresCemal KaşıkçıMevlüt ÇavuşoğluDışişleri Bakanı


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