Sel felaketi Trabzon'un Araklı ilçesini vurdu. Kentte şiddetli yağmur etkiliydi. Sağanak ilçeye bağlı Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde sele neden oldu.



Dere yatağındaki mahallelerde su bir anda yükseldi. Akıntı 4 ev ve işyerini yıktı, suya kapılanlar oldu.



Bölgeye AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.



Mahalleye çıkan yol selin taşıdığı malzemeyle dolmuştu, yer yer heyelanlar da oldu. Ekipler iki mahalleye ulaşmakta güçlük çekti.



Trabzon Valiliği bünyesinde Araklı Kaymakamlığı'nda kriz masası oluşturuldu. Kara ulaşımı zor olduğu için bölgeye Samsun'dan sahil güvenlik helikopteri sevk edildi. Ayrıca 30 kişilik jandarma arama kurtarma ekibide bölgeye gitti.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, kayıp 7 kişinin de arandığını söyledi. Pakdemirli, "Sel bölgesindeki 2 mahallede yaşayan 76 vatandaşımız tahliye edildi" dedi.







EKİPLERİN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR



Olayın ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, iş makineleri, Araklı Belediyesi ekipleri, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri de bölgeye gönderildi. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.



'DEVLETİMİZ HABER ALINAMAYAN VATANDAŞLARIMIZ İÇİN SEFERBER OLDU'



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sel felaketine ilişkin yaptığı açıklamada, 'Devletimiz haber alınamayan vatandaşlarımız için seferber oldu. Selde oluşan zararın telafisi için gerekli tüm destek verilecektir.' ifadelerini kullandı.







'ARAMA ÇALIŞMALARI GECE DE DEVAM EDECEK'



Selde hayatını kaybeden vatandaşlarımızla ilgili açıklama yapan Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Araklı'da hayatını kaybedenlerden biri DSİ, diğeri belediye çalışanı. Araklı'da kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları gece de devam edecek.' dedi.



KAYIP SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR



Çok sayıda vatandaşın hastaneye gelmesi, sel felaketinde kayıp sayısında artış olabileceği endişesi yarattı. Hastane önünde umutlu bekleyişlerini sürdüren ve sinir krizi geçirip fenalaşan ailelere ise sağlık çalışanları müdahale etti. Hastanenin özel güvenlik personelleri de bekleyişlerini sürdüren aileri teskin etmeye çalıştı.



BAKAN SOYLU TRABZON'A GELİYOR



Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Trabzon'a gelmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Bakan Soylu'nun sel felaketinin yaşandığı bölgelerde yetkililerden bilgi aldıktan sonra bölgede incelemelerde bulunacağı ve çalışmaları takip edeceği belirtildi.





Olayın ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, iş makineleri, Araklı Belediyesi ekipleri, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri de bölgeye gönderildi. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sel felaketine ilişkin yaptığı açıklamada, 'Devletimiz haber alınamayan vatandaşlarımız için seferber oldu. Selde oluşan zararın telafisi için gerekli tüm destek verilecektir.' ifadelerini kullandı.Selde hayatını kaybeden vatandaşlarımızla ilgili açıklama yapan Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Araklı'da hayatını kaybedenlerden biri DSİ, diğeri belediye çalışanı. Araklı'da kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları gece de devam edecek.' dedi.Çok sayıda vatandaşın hastaneye gelmesi, sel felaketinde kayıp sayısında artış olabileceği endişesi yarattı. Hastane önünde umutlu bekleyişlerini sürdüren ve sinir krizi geçirip fenalaşan ailelere ise sağlık çalışanları müdahale etti. Hastanenin özel güvenlik personelleri de bekleyişlerini sürdüren aileri teskin etmeye çalıştı.Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Trabzon'a gelmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Bakan Soylu'nun sel felaketinin yaşandığı bölgelerde yetkililerden bilgi aldıktan sonra bölgede incelemelerde bulunacağı ve çalışmaları takip edeceği belirtildi.