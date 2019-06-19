Süleyman Soylu acı haberi verdi

Çamlıktepe'de bir açıklama yapan Bakan Süleyman Soylu, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiğini, bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını ve 6 kişinin arama çalışmalarının ise sürdüğünü söyledi.

















Kaynak : İHA

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