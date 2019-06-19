Suç makinesi Alanya'da yakayı ele verdi

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi 17 ayrı suçtan aranan Hamit B.’nin (50) ilçede olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Hamit B.’yi Nüfus Müdürlüğünde başkasının ismine düzenlenmiş sahte kimlikle işlem yaptığı sırada yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hamit B., Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaynak : İHA

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