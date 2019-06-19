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Ölü sayısı yükseldi! Bakan'dan çok önemli uyarı...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Trabzon Araklı’daki sel felaketi ile ilgili son dakika bilgilerini paylaştı. Pakdemirli açıklamasında ölü sayısının 7’ye yükseldiğini duyururken selden 8 köyün etkilendiğini bildirdi. Pakdemirli, bölgede ufak yağışların bile heyelanları tetikleyebileceğini belirterek bölge halkını uyardı. Bölgede 3 kayıp vatandaşın arama çalışmaları ise devam ediyor.

Yaşam / 19 Haziran 2019 Çarşamba 17:33
Ölü sayısı yükseldi! Bakan'dan çok önemli uyarı...

Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde dün meydana gelen selde ölü sayısı 7'ye yükseldi. İlçenin Çamlıktepe mahallesindeki dünkü selde kaybolan 5 kişiden ikisinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıklayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye çıktı, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor" dedi.

Öte yandan Araklı Belediyesi personeli Ali Abdullah Osmanoğlu, imam Soner Özbay, Mehmet Cevahir, DSİ personeli Hasan Çakar ve Büyükşehir Belediyesi personeli Baki Turhan'ın ardından 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

TarımOrman BakanıBüyükşehir BelediyesiBekir Pakdemirli


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