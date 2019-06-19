Ölü sayısı yükseldi! Bakan'dan çok önemli uyarı...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Trabzon Araklı’daki sel felaketi ile ilgili son dakika bilgilerini paylaştı. Pakdemirli açıklamasında ölü sayısının 7’ye yükseldiğini duyururken selden 8 köyün etkilendiğini bildirdi. Pakdemirli, bölgede ufak yağışların bile heyelanları tetikleyebileceğini belirterek bölge halkını uyardı. Bölgede 3 kayıp vatandaşın arama çalışmaları ise devam ediyor.