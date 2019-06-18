USD (Alış - Satış) : 5,84 - 5,85 EURO (Alış - Satış) : 6,55 - 6,56

Karabük'te baba dehşeti!

Karabük’te baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü.

3. Sayfa / 18 Haziran 2019 Salı 21:14
Karabük'te baba dehşeti!
Video için tıklayın

Edinilen bilgiye göre, Yahya Kemal Caddesi'nde meydana gelen olayda Ali G. ile oğlu Emirhan G. (26) arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Ali G., eline aldığı bıçağı oğluna doğru savurdu. Kalbine ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle Emirhan G. ağır yaralandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri baba Ali G.'yi kıskıvrak yakalayarak polis merkezine götürdü. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Hayatını kaybeden Emirhan G.'nin yakın zamanda askere gideceği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

PolisPolis Ekipleri


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı