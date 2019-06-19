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BM Raportörü Callamard Kaşıkçı Raporu'nu açıkladı

BM Raportörü Callamard, açıkladığı Kaşıkçı Raporu'nda, "Kaşıkçı'nın öldürülmesi Suudi Arabistan devletinin sorumlu olduğu yargısız bir infazdır." ifadelerine yer verdi.

Dünya / 19 Haziran 2019 Çarşamba 13:12
BM Raportörü Callamard Kaşıkçı Raporu'nu açıkladı

BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporu açıkladı.

Kaşıkçı Raporu'nda, şunlar kaydedildi:

'Kaşıkçı'nın öldürülmesi Suudi Arabistan devletinin sorumlu olduğu yargısız bir infazdır. Suudi Arabistan, diplomatik ayrıcalıkları suistimal etmesinden dolayı Türk Hükümeti'nden özür dilemeli. ABD, Kaşıkçı cinayetinin araştırılması için FBI soruşturması başlatmalı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar var.'

Guterres Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin cezai soruşturma başlatmalı

BM Özel Raportörü Callamard, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin cezai soruşturma başlatması gerektiğini söyledi.

Veliaht Prens'e yaptırım

Raporda, 'Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yaptırımlar Veliaht Prens ve onun yurt dışındaki kişisel mal varlıklarını da kapsamalıdır.' ifadesine yer verildi.

Antonio GuterresCemal KaşıkçıSuudi Arabistan


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