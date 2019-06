Binali Yıldırım: Her ihtimali göze alarak yayına girdim

Beyaz Tv'de Ferda Yıldırım'ın sunduğu ‘Seçim Özel' programına canlı yayın konuğu olan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Erkem İmamoğlu ile moderatör İsmail Küçükkaya'nın ortak yayından önce buluşmasının açık bir eşitsizlik olduğunu belirterek, 'Siyasetçi ve basın etiği açısından ahlaki bir durum var.' dedi.



Binali Yıldırım şu ifadeleri kullandı;



GAYRİAHLAKİ BİR DURUM



İsmail Bey, Ekrem Beyle yüz yüze otelde görüşme gerçekleştirmiş benimle de telefonda görüşmüş, geçiştirilecek bir şey değil, gayriahlaki bir durum.



SORU İŞARETLERİ YARATTI



Ekrem Bey siyaseten kabul edilemez bir iş yapmıştır, bunu da kamuoyundan saklı tutarak gerçekleştirmiş olması kendisinin güvenilirliği konusunda soru işaretleri yaratmıştır



HER İHTİMALİ GÖZE ALARAK YAYINA GİRDİM



İsmail beyden yüz yüze görüşme teklifi almadım. Yayına girerken her ihtimali göz önüne alarak girdim, moderatör tercihini yaparken de bunu dikkate aldım. Ama burada Siyasetçi ve basın etiği açısından ahlaki bir durum var.



ADAYLARA DÜRÜST MUAMELE YAPILMADI



Olması gereken iki tane rakibin program öncesi belirlenen kurallar çerçevesinde her iki adaya da eşit mesafede durulması, kamuoyunun takdirine bırakıyorum, adaylara dürüst muamele yapılmamıştır, görüşme kamuoyundan gizlenmiştir.



İYİ BİR SINAV VERİLEMEDİ



Keşke bu güzel program yayın öncesi ortaya çıkan bir durumla anılmasaydı, iyi bir sınav verilemedi, rakibimiz ve moderatörün ilişkisi programın değerini azaltmıştır.



DÜRÜSTÇE CEVAPLAR VERDİM



Verdiğim cevaplar konusunda moderatörün tutumlu davranışını önemsemedim, dürüstçe cevaplar vermeyi tercih ettim.



VALİDEN ÖZÜR DİLEMESİ YETMEZ, MİLLETTEN ÖZÜR DİLEMELİ



Ekrem İmamoğlu'nun Ordu valisine hakaretiyle de ilgili konuşan Yıldırım şöyle dedi;



Ses kayıtlarıyla da ortaya çıktı, arkadaşı Portakal bile kamuoyunu rahatlatıcı bir şey söylemesi gerektiğini söyledi, özür dileseydi mesele kapanırdı. Validen özür dilemesi yetmez, milletten özür dilemesi gerekir, yalanı inatla sürdürürseniz insanlar size nasıl güvenecek. Bipleyip yayınlayabilirsiniz, RTÜK'ten cezai endişeniz varsa





