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Türkiye'den, ABD'nin S-400 mektubuna yanıt

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'ın mektubuna bugün itibarıyla Milli Savunma Bakanı tarafından cevabi mektup gönderildi. Mektupta müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan duyulan rahatsızlık yeniden vurgulandı'' denildi.

Dünya / 18 Haziran 2019 Salı 13:40
Türkiye'den, ABD'nin S-400 mektubuna yanıt

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın 6 Haziran 2019 tarihli mektubuna bugün itibarıyla Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından cevabi mektup gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Mektupta müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan duyulan rahatsızlık yeniden vurgulanmış, bilinen görüşlerimiz ve önerilerimiz detaylı olarak aktarılmıştır. Karşılıklı saygı ve dostluğa dayalı bir şekilde diyaloğun sürdürülmesinin ve sorunlara uygun bir çözüm bulunmasına yönelik çalışmalara devam edilmesinin önemi ifade edilmiştir.'

Milli Savunma BakanıAmerika Birleşik DevletleriHulusi Akar


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