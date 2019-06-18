Olay öğle saatlerinde Araklı ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede şiddetli sağanak yağışlar sonrası bir hidroelektrik santralinin borusu patladı.



Şiddetli akıntıya kapılan 2 kişi kayboldu. Bölgeye jandarma, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Bazı evlerde akıntı nedeniyle hasar meydana geldiği bilgisi var.



Trabzon Valiliği 'Bir vatandaşımızın cesedine ulaşılmıştır. Haber alınamayan vatandaşlarımıza ulaşma çalışmaları devam etmektedir' açıklaması yaptı.