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Trabzon'u sel vurdu!

Trabzon'un Araklı ilçesinde santral borusu patladı, 2 kişi sulara kapılarak kayboldu. Valilik bir kişinin cesedine ulaşıldığını duyurdu.

3. Sayfa / 18 Haziran 2019 Salı 16:11
Trabzon'u sel vurdu!

Olay öğle saatlerinde Araklı ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede şiddetli sağanak yağışlar sonrası bir hidroelektrik santralinin borusu patladı.

Şiddetli akıntıya kapılan 2 kişi kayboldu. Bölgeye jandarma, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Bazı evlerde akıntı nedeniyle hasar meydana geldiği bilgisi var.

Trabzon Valiliği 'Bir vatandaşımızın cesedine ulaşılmıştır. Haber alınamayan vatandaşlarımıza ulaşma çalışmaları devam etmektedir' açıklaması yaptı.

AfadHidroelektrikJandarma


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