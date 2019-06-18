Kırmızı bültenle aranan terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nca Bitlis-Merkez ilçe Kayadağ köyü kırsalında gerçekleştirilen Sehit J.Onb. Hakan ISIK 2019-60 Operasyonu'nda kırmızı bülten ile aranan ve başına 4 milyon TL ödül konulan Ali Piling kod adlı Şerif Yakut'un etkisiz hale getirildiği bildirildi.







Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“İç güvenlik operasyonları kapsamında; bugün Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nca Bitlis-Merkez ilçe Kayadağ köyü kırsalında gerçekleştirilen Sehit J.Onb. Hakan ISIK 2019-60 Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen teröristin; Terörden Arananlar Listesi'nde 4 milyon TL ödülle Kırmızı kategoride yer alan sözde orta saha sorumlusu Ali Piling kod adlı Şerif Yakut olduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu teröristin; son bir yılda Diyarbakır, Batman, Bitlis, Mus, Elazığ ve Bingöl illerindeki eylemlerin talimatını verdiği bilinmektedir”