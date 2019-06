Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimden sonra hesabını vereceksin

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultangazi'de toplu açılış törenine katıldı.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Toplam yatırım bedeli 1 milyar 188 milyon lirayı bulan 24 ayrı eser ve hizmetin İstanbulumuza Sultangazimize hayırlı olmasını diliyorum. Bunlardan biri de şu anda yanı başımızda bulunan 501 milyon lira yatırım bedeli olan Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'dir.



Birileri konuşur biz yaparız. Farkımız bu. Çıkmış bir tanesi diyor ki '24 yılda ne yaptınız?' Sadece şu eser bu işin en güzel ifadesidir. 24 yıl önce şu andaki Sultangazi var mıydı? Bu Sultangazi ne haldeydi? Geldik Sultangazi'yi tüm alt yapısı ile okullarıyla hastanesiyle ulaşımıyla her şeyiyle tepeden tırnağa modern ilçe haline getirdik. Biz geldiğimizde burası ilçe değildi. Ne yaptınız diyenlere cevap.



Öncelikle bugün burada bir konuyu da sizinle paylaşacağım o da şu esaretten şehadete yürüyen Mısır halkının seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Murdi kardeşimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ne yazık ki aynı tarihte içeri alındı aynı tarihte 6 yıl sonra cezaevinde mahkeme salonunda şehadete yürüdü. Mısır halkına ve İslam dünyasına başsağlığı dileklerimi ifade ediyorum. Mursi'nin darbeyle indirilmesini, hücrede eziyet çektirilmesini ve hayatını kaybetmesini seyreden Batı dünyasını ve insanlığı esefle kınıyorum. Bize Mursi'yi hatırlatanlarla şu anda yarışıyoruz. Pazar günü yapılacak seçimde bir tarafta bize Mursi'yi hatırlatanlar var, diğer tarafta adaletle bu yolda yürüyecek olanlar var. Zalimler için yaşasın cehennem. Ölüyor onun şu anda ölümü vesilesiyle onun merhum halinden bile korkuyorlar. Niye korkuyorsunuz? Siz bu tür şehitlerin kendisinden korkarsınız. Korkaklar için de yaşasın cehennem. Bunu başaramayacaklar.



''ORDU VALİMİZE 'İT' DİYOR ONDAN SONRA 'İT DEMEDİM BASİTLEŞME DEDİM' DİYOR''



15 Temmuz ile alakalı Binali kardeşimin rakibinin attığı tweet'ler var. Nerede Feto ile beraber. Bunlarda yalan çok benim onlarla alakam yok diyorlar. Ordu'da Ordu Valimize it diyor ondan sonra it demedim basitleşme dedim diyor. Dürüst ol siyasete dürüstlük yakışır. Başındaki adam gibi yalan değil. Al birini vur öbürüne. Biz İstanbulumuzu bu tür yalancılara teslim edemeyiz.



''31 MART SEÇİMLERİNİN İSTANBUL'DAKİ GALİBİ CUMHUR İTTİFAKI'DIR''



Türkiye'yi ve Türk milletini, 15 Temmuz'a ve bunca yıldır yaşadığımız hadiselere rağmen hala tanıyamamış olanlara, demokrasinin, milli iradenin, sandığın gücünü bir kez daha göstereceğimize inanıyorum. Çok koşacağız, çok çalışacağız ve pazar akşamı inşallah zaferle müşerref olacağız. 31 Mart seçimlerinin Türkiye'deki galibi, İstanbul'daki galibi, hiç şüpheniz olmasın, Cumhur İttifakı'dır, AK Parti'dir.



''ÇALDILAR' İFADESİ HUKUKİ DEĞİLDİR AMA SİYASİDİR''



Çaldılar denildi ya beyefendi rahatsız olmuş. Binali Yıldırım kardeşimin rakibine söylüyorum. 'Çaldılar' ifadesi hukuki değildir ama siyasidir. Hukuki usulsüzlüktür ama usulsüzlüğün yanında bunun da bir siyasi ifadesi vardır o da yolsuzluktur. Yani burada hem yolsuzluk hem de hırsızlık var. Müsaade edin de bunu da söyleyelim. Ben mazbatamı aldım diyor. Sen YSK'dan almadın il seçim kurulundan aldın. Daha bu işleri bilmiyorsun. Ne oldu? YSK il seçim kurulunun verdiği mazbatayı iptal etti senden aldı. Bu ne demektir? YSK bu seçimin yenilenmesine karar verdi ve iptal etti. Biz YSK'ya çete demedik. Bay Kemal önce methiyeler düzerken daha sonra YSK'ya çete dedi. Bizim edebimizde böyle bir şey yok ama bunlarda maalesef var.



''HERKES YERİNİ DE, HADDİNİ DE BİLECEK''



Ben Ordu Valisine it demedim diyor. Basitleşme dedim diyor. Bütün görsel medyada var yazılı medyada var. Dedin dedin. Seçimden sonra da bunun hesabını vereceksin dur bakalım bitmedi iş. Polislerime de yanındaki avanesi onlara da şerefsizler dedi. Onlar da kayıtlarda. Bunların hesabını vereceksiniz. Biz ne valimize it dedirtiriz, ne de polisimize şerefsizler dedirtiriz. Utanmıyor musun? Yanına koruma olarak bu milletin polisini alıyorsun ondan sonra benim polisime şerefsizler diyorsun. Herkes yerini de, haddini de bilecek.



''İSTANBUL'DA MARMARAY DİYE BİR ŞEY VAR MIYDI?''



İstanbul'da Marmaray diye bir şey var mıydı? Yaptık mı? Oradan 350 milyon yolcu geçti. Avrasya Tüneli o da Boğaz'ın altından geçiyor. Bunlara kalsa buna da müsaade etmezlerdi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü bu CHP zihniyeti onu istemedi ama biz dedik ki orayı da yapacağız. 17 yılda Berlin Havalimanı bitmedi biz 5 yılda İstanbul Havalimanı'nı bitirdik. Artık kanser dahil birçok hastalığın ilaçlarını da hastalarımıza temin ediyoruz.



''330 BİN SURİYELİ TOPRAKLARINA DÖNDÜ''



Ne diyorlar, 'Bize para vermiyorsunuz, Suriyelilere veriyorsunuz.' Bu yalan CHP'nin yalanıdır. Suriyelilere maaş bağlama diye bir şey yok. Kamplardaki Suriyelilere sağlık desteği veriyoruz. Şu an itibarıyla 330 bin Suriyeli zaten topraklarına döndü. Ey İstanbul 23 Haziran'ı Türkiye'ye ve Türk milletine karşı yürüttükleri mücadelenin aracı haline getirmek isteyenleri sandığa gömmeye hazır mısın? Ey İstanbul pazar günü sonuç ne olursa olsun tek millet tek bayrak tek vatan tek devlet için var gücünle çalışmaya hazır mısın? İşte İstanbul budur.



''18 GÜNDE SADECE BAŞKAN VEKİLİNİN ODASININ KİLİDİNİ SÖKTÜN''



Ne yaptın 18 günde? Sadece başkan vekilinin odasının kilidini söktün. 18 günde İstanbul'a ne yapılır ya? Şehir dışında yaşayan İstanbullulardan seçim günü gelip oylarını kullanmalarını rica ediyorum. Bir çağrı da gençlerimize yapmak istiyorum. Adaylar arasında istihdamdan teknolojiye kadar sizlere hitap eden projeleri ve bunları uygulama iradesi bulunan tek kişinin Binali Yıldırım olduğunu hatırlatmak isterim. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı ve kabimen olarak biz de gençlerimizin hizmetkarı olarak eğitimden sağlığa her alanda yanınızda olacağımızı bilmenizi istiyorum.''