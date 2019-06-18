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ABD'li NATO komutanından Türkiye açıklaması

NATO'nun ABD'li Avrupa Müttefik Kuvvetler Hava Komutanı Tod Wolters, ABD ile Türkiye arasındaki askeri ilişkilerin "tamamen ve mutlak olarak sağlam'' olduğunu söyledi.

Dünya / 18 Haziran 2019 Salı 12:35
ABD'li NATO komutanından Türkiye açıklaması

ABD ve Türkiye arasındaki S-400 gerginliği konusunda NATO'dan yeni bir açıklama yapıldı.

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Hava Komutanı Tod Wolters, ABD ile Türkiye arasındaki askeri ilişkilerin 'tamamen ve mutlak olarak sağlam olduğunu' söyledi.

ABD'li general, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın önümüzdeki hafta Brüksel'deki NATO Zirvesi'nde bir araya gelebileceğini hatırlattı.

Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden Uluslararası Havacılık Fuarı sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD'li general şu ifadeleri kullandı:

'S-400 ve F-35'leri aynı noktada konuşlandırmamız mümkün değil. Türkiye ile bu konuda görüşmelerin süreceğini biliyorum. Konunun detayları Türk Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan arasında. ABD'li general, ''Akar ve Shanahan, gelecek hafta Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Zirvesi''nde görüşme fırsatı bulabilir.''

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