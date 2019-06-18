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ABD'de o isim bakanlıktan vazgeçti

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'in savunma bakanı adaylığından geri çekilme kararı verdiğini açıkladı.

Dünya / 18 Haziran 2019 Salı 21:29
ABD'de o isim bakanlıktan vazgeçti

Hulusi Akar'a skandal ifadeler içeren mektubu gönderen Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'in savunma bakanı adaylığından geri çekilme kararı verdiği ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklandı.

TRUMP AÇIKLADI

ABD Başkanı Donald Trump, "Patrick Shanahan, ABD Savunma Bakanlığı adaylığından vazgeçti. Yeni Savunma Bakanı Vekili Mark Esper olacak" açıklamasında bulundu.




NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Hulusi Akar'a mektup göndermişti. Shanahan gönderdiği mektupta S-400'lerden vazgeçilmezse F-35 eğitimlerinin 31 Temmuz'da biteceğini ve F-35 ile ilgili yapılacak üst düzey toplantıya Türk yöneticilerin davet edilmemesinin değerlendirildiği belirtilmişti. Mektup sonrasında ABD'de Türk pilotlarının eğitimi durdurulmuştu. Hulusi Akar ise mektuba cevap vererek, "Mektupta müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan duyulan rahatsızlık yeniden vurgulanmış, bilinen görüşlerimiz ve önerilerimiz detaylı olarak aktarılmıştır. Karşılıklı saygı ve dostluğa dayalı bir şekilde diyaloğun sürdürülmesinin ve sorunlara uygun bir çözüm bulunmasına yönelik çalışmalara devam edilmesinin önemi ifade edilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

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