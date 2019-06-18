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30 ilde FETÖ/PDY operasyonu

FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

3. Sayfa / 18 Haziran 2019 Salı 08:50
30 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt faaliyetlerine iştirak edenlerle ilgili soruşturmada 63 şahıs hakkında Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) personele mahrem imamlık yapma iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 30 ilde belirlenen adreslere çok sayıda polisin katılımıyla operasyon başlattı. Operasyonun devam ettiği belirtildi.

Kaynak : İHA

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