Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!

Binali Yıldırım canlı yayında İsmail Küçükkaya'nın ''Kadınlara yönelik politikalarınız konusundan neler söylemek istersiniz?'' ve ''Gençler konusundan ne yapacaksınız?'' sorularına net cevaplar verdi.



'EKREM BEY 12 KREŞ VAADİNDE BULUNMUŞ AMA 1 TANE YAPMIŞ'



Binali Yıldırım'ın İmamoğlu'nu terleten cevapları şu şekilde;



Asıl yoğunlaşmamız gereken kesim ev kadınları. Onların da sosyalleşmeye dışarı çıkmaya ihtiyacı var. Onların el emeği göz nurlarını değerlendireceğiz ve her eve katkı sağlayacağız. İstanbul'un 300 mahallesinde kreş yok. Bu 300 mahallede kreş yapacağız. Ev kadınları çocuklarını rahat bir şekilde bırakacak. Ekrem Bey Beylikdüzü'nde 12 kreş vaadinde bulunmuş ama 1 tane yapmış...



'CHP BUNU İMKANSIZ HALE GETİRDİ'



Gençler benim kankam. Benim kankam olmaya davet ettim. Gençlere 10 GB internet bedava olacak. En baba müjde bu gençler için. Müzeler ve tiyatrolar bütün gençlere ücretsiz olacak. Uluslararası e-spor olimpiyatlarını İstanbul'da yapacağız. Öğrencilere kırtasiye desteği miktarını artıracağız. Amatör kulüplere 100 bin lira tutarında destek vereceğiz. Spor tesislerinden gençler ücretsiz yararlanacak. Motosikletle her iki köprüden geçişler ücretsiz olacak. Üniversiteye hazırlanan ama öğrenci olmayanlar da ulaşım indiriminden yararlanacak. Öğretmenler toplu ulaşımdan bedava yaralanacak. Ekrem Bey ‘gençlere burs' dedi. Ama belediyeler burs veremiyor. Aslında veriyordu ama CHP konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götürdü ve belediyelerin burs vermesini imkansız hale getirdi. Ekrem Bey nasıl 75 bin öğrenciye burs verecek onu merak ediyorum; veremez.