USD (Alış - Satış) : 5,88 - 5,89 EURO (Alış - Satış) : 6,63 - 6,64

Sıcak Haber : Ziraat Bankası 'Enflasyona Endeksli Konut Kredisi'ni kullanıma sundu!..

WhatsApp'tan yanlış fotoğraf göndermeyi bitirecek özellik

WhatsApp, Android beta kullanıcıları için yeni bir güncelleme yayınlıyor. Yeni güncelleme ile görsellerin doğru kişilerle paylaşıldığından emin olmasını hedefleniyor.

Teknoloji / 17 Haziran 2019 Pazartesi 11:45
WhatsApp'tan yanlış fotoğraf göndermeyi bitirecek özellik

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, sürekli olarak güncellemeler ile yenileniyor. Uygulamaya son eklenen özelliklerden bir tanesi ise kullanıcıların, görsellerin doğru kişilerle paylaşıldığından emin olmasını hedefliyor.

Artık bir görseli paylaşırken, alıcı isimlerini görebilmek mümkün olacak. Böylece mesajın doğru kişiye gittiğinden emin olmak için ikinci bir kontrol yapılabilecek.



ŞU ANDA YALNIZCA BETA KULLANICILARINA AÇIK

Özellik şu anda yalnızca beta kullanıcılarına açık. WhatsApp'ın bu özelliği yakın zamanda diğer kullanıcılara da açması bekleniyor. Uygulamanın iPhone kullanıcılarının hizmetine sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.

YENİLENME SÜRECİ İÇİNDE

WhatsApp son dönemde ciddi bir yenilenme süreci içerisinde. Facebook'un sahip olduğu uygulama, yakın zamanda sık sık farklı özellikler test ediyordu. Bu özelliklerin bir kısmı son kullanıcıya hiç ulaşmadı. Betadaki bu kontrol sisteminin normal uygulamaya da gelip gelmeyeceğini göreceğiz.

Facebook


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı