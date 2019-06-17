Mursi'nin naaşı nerede?

Mahkeme salonunda hayatını kaybeden Muhammed Mursi'nin naaşına ilişkin açıklama yapan avukatı, "Mursi, mahkeme salonundan sedye ile taşındı, naaşının nereye götürüldüğünü bilmiyoruz." dedi.
Mısır'da Temmuz 2013'te askeri darbeyle görevden uzaklaştırılan ve bugün kamuoyunda 'Hamas adına casusluk' olarak bilinen dava için hakim karşısına çıkarılan 67 yaşındaki Mursi, mahkeme salonunda vefat etti.
NAAŞININ NEREYE GÖTÜRÜLDÜĞÜ BİLİNMİYOR
Muhammed Mursi'nin avukatı Abdulmunim Abdulmaksud'dan son dakika açıklaması geldi. Abdulmaksud, Mursi'nin naaşının nereye götürüldüğüne dair bilgilerinin olmadığını belirtti.
SALONDAN SEDYE İLE TAŞINDI
Abdulmaksud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'Mursi, mahkeme salonundan sedye ile taşındı, naaşının nereye götürüldüğünü bilmiyoruz.' dedi. Mursi'nin avukatı, ölüm sonrası prosedürleri takip ettiklerini dile getirdi.
MISIR YÖNETİMİNE YAKIN GAZETE: HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Mısır yönetimine yakın El-Yevm es-Sabi gazetesi ise Mursi'nin naaşının gerekli işlemler için hastaneye sevk edildiğini aktardı.