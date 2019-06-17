USD (Alış - Satış) : 5,87 - 5,88 EURO (Alış - Satış) : 6,58 - 6,60

Mursi'nin naaşı nerede?

Mahkeme salonunda hayatını kaybeden Muhammed Mursi'nin naaşına ilişkin açıklama yapan avukatı, "Mursi, mahkeme salonundan sedye ile taşındı, naaşının nereye götürüldüğünü bilmiyoruz." dedi.

Dünya / 17 Haziran 2019 Pazartesi 21:40
Mursi'nin naaşı nerede?

Mısır'da Temmuz 2013'te askeri darbeyle görevden uzaklaştırılan ve bugün kamuoyunda 'Hamas adına casusluk' olarak bilinen dava için hakim karşısına çıkarılan 67 yaşındaki Mursi, mahkeme salonunda vefat etti.

NAAŞININ NEREYE GÖTÜRÜLDÜĞÜ BİLİNMİYOR
Muhammed Mursi'nin avukatı Abdulmunim Abdulmaksud'dan son dakika açıklaması geldi. Abdulmaksud, Mursi'nin naaşının nereye götürüldüğüne dair bilgilerinin olmadığını belirtti.



SALONDAN SEDYE İLE TAŞINDI
Abdulmaksud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'Mursi, mahkeme salonundan sedye ile taşındı, naaşının nereye götürüldüğünü bilmiyoruz.' dedi. Mursi'nin avukatı, ölüm sonrası prosedürleri takip ettiklerini dile getirdi.

MISIR YÖNETİMİNE YAKIN GAZETE: HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Mısır yönetimine yakın El-Yevm es-Sabi gazetesi ise Mursi'nin naaşının gerekli işlemler için hastaneye sevk edildiğini aktardı.

Merkez camilerde cenaze namazı kılınacak Merkez camilerde cenaze namazı kılınacak Mursi'nin naaşı nerede? Mursi'nin naaşı nerede? Mısır'da alarm durumu ilan edildi Mısır'da alarm durumu ilan edildi Mısır eski Devlet Başkanı Mursi, hayatını kaybetti Mısır eski Devlet Başkanı Mursi, hayatını kaybetti

MursiMuhammed MursiMısır


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı