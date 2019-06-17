Mısır eski Devlet Başkanı Mursi, hayatını kaybetti

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti.



Mursi'nin ciddi anlamda bir sağlık sorunu olduğu ve mahkeme salonunda kalp krizi geçirdiği öne sürüldü.



Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devrik lider Mursi'nin ölümüne ilişkin bir açıklama yaptı.







CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MURSİ AÇIKLAMASI



Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



'Ben de arabadan inerken haber aldım. Maalesef mahkeme salonunda cerayan etmiş. Ben; Mursi kardeşimize, şehidimize allahtan rahmet diliyorum. Demoktratik yollarla, yüzde 52'lik oy almak suretiyle Mısır'a Cumhurbaşkanı olan merhum Mursi'yi ve şu anda demokrasiyi bir tarafa koyarak işgalci, Mısır'ın başına geçen zalim Sisi, 50'ye yakın Mısırlıyı idam etmişti ve batı bu idamlara sessiz kalmıştır. AB üyesi ülkeler idamı yasaklarken Mısır'da katil Sisi'nin davetiyle oradaki toplantıya icabet emişlerdir. Bu iki yüzlülük, değil çok yüzlülüktür.



'KATİL SİSİ'



AB üyesi ülkeler idamı yasaklarken, ne yazık ki Mısır'da bu katil Sisi'nin davetine icabetle oradaki toplantıya iştirak etmişlerdir. Bu ikiyüzlülük değil çok yüzlülük. Bir taraftan siz idamı yasaklayacaksınız, Türkiye'nin idamı kaldırmasını isteyeceksiniz, idamı Türkiye'ye kaldırtacaksınız, öbür taraftan Mısır'ın bu idam mekanizmalarını çalıştırdığı dönemde, hatta hatta 7 genci idam ettikleri haftanın içerisinde Mısır'da uluslararası bir toplantıya AB üyesi devletlerin katılmasını hiçbir surette anlamak mümkün değil. 5 yıldır Mürsi kardeşimiz cezaevinde ve binlerce arkadaşıyla beraber orada mahkum. Bugün şüpheleri bir kenara koyuyorum, emri hak vaki olmak suretiyle şehit oldu. Rabbim inşallah sevgili habibiyle beraber haşreylesin diyorum. Dualarımız onunla beraber, tüm onunla aynı yolu yürüyen kardeşlerimin başı sağolsun. Mısır halkının başı sağolsun diyorum, ailesine, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet etsin diyorum.'