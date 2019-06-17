USD (Alış - Satış) : 5,87 - 5,88 EURO (Alış - Satış) : 6,58 - 6,60

Mısır'da alarm durumu ilan edildi

Mısır İçişleri Bakanlığı, darbeyle görevinden uzaklaştırılan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatının ardından ülkede alarm durumu ilan etti.

Siyaset / 17 Haziran 2019 Pazartesi 20:22
Mısır'da alarm durumu ilan edildi

Mısır İçişleri Bakanlığı, darbeyle görevinden uzaklaştırılan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatının ardından şimdiki Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi talimatıyla ülkede alarm durumu ilan etti.

GÜVENLİK DEVRİYELERİ KONUŞLANDIRILIYOR

Bakanlık, planlamalarını kapsamlı bir şekilde gözden geçirmeye, ülke genelinde sabit ve mobil binlerce güvenlik devriyesi konuşlandırmaya başladı.

'C' PLANI DEVREYE GİRDİ

Subay ve emniyet görevlilerinin izinlerini de iptal eden bakanlık, kamu ve özel kuruluşlar ile kiliseler ve otellere yönelik güvenlik önlemlerini artırdı. Bakanlık ayrıca, yollarda sıkı emniyet tedbirlerinin alınması, meydanlardaki güvenlik görevlilerinin artırılması ve 'terörist' unsurlara karşı önleyici operasyonların gerçekleştirilmesini kapsayan 'C' planını devreye soktu.

'CASUSLUK' SUÇLAMASI

Mısır devlet televizyonu, Mursi'nin mahkeme salonunda geçirdiği baygınlık sonrası hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi söz konusu davada 'casuslukla' suçlanıyordu.
Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.
Merkez camilerde cenaze namazı kılınacak Merkez camilerde cenaze namazı kılınacak Mursi'nin naaşı nerede? Mursi'nin naaşı nerede? Mısır'da alarm durumu ilan edildi Mısır'da alarm durumu ilan edildi Mısır eski Devlet Başkanı Mursi, hayatını kaybetti Mısır eski Devlet Başkanı Mursi, hayatını kaybetti

İçişleri BakanlığıDevlet TelevizyonuCumhurbaşkanıBakanlıkSavunma Bakanı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı