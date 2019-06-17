Mısır'da alarm durumu ilan edildi

Mısır İçişleri Bakanlığı, darbeyle görevinden uzaklaştırılan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatının ardından şimdiki Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi talimatıyla ülkede alarm durumu ilan etti.



GÜVENLİK DEVRİYELERİ KONUŞLANDIRILIYOR



Bakanlık, planlamalarını kapsamlı bir şekilde gözden geçirmeye, ülke genelinde sabit ve mobil binlerce güvenlik devriyesi konuşlandırmaya başladı.



'C' PLANI DEVREYE GİRDİ



Subay ve emniyet görevlilerinin izinlerini de iptal eden bakanlık, kamu ve özel kuruluşlar ile kiliseler ve otellere yönelik güvenlik önlemlerini artırdı. Bakanlık ayrıca, yollarda sıkı emniyet tedbirlerinin alınması, meydanlardaki güvenlik görevlilerinin artırılması ve 'terörist' unsurlara karşı önleyici operasyonların gerçekleştirilmesini kapsayan 'C' planını devreye soktu.



'CASUSLUK' SUÇLAMASI



Mısır devlet televizyonu, Mursi'nin mahkeme salonunda geçirdiği baygınlık sonrası hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi söz konusu davada 'casuslukla' suçlanıyordu.

Kaynak : AA

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