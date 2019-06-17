İsmail Küçükkaya soruları verdi mi?

Yenilenen İstanbul seçimleri öncesi, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nu soruları yanıtladığı canlı yayının modaretörlüğünü yapan İsmail Küçükkaya soruları yanıtladı.



'BU AHLAKSIZLIK'



Yayın öncesi soruları iki isme verilip verilmediğini yönünde çıkan haberlere tepki gösteren Küçükkaya 'Bir gazetecinin bir röportajdan önce herhangi bir kişiye soru vermesi ahlaksızlıkların en büyüğüdür. Ben 30 yıllık gazeteciyim, 5 yıl yayın yönetmenliği yaptım, 5 yıl Ankara temsilciliği yaptım. Ve dün akşam tüm Türkiye'nin izlediği gibi formata ilişkin eleştirileri kabul ederim, osorumluluk bana ait değil. Ama tüm Türkiye'nin de izlediği gibi son derece adil, elimden geldiği kadar eşit ve tamemiyle dürüst bir yayın yaptım ' dedi.









İKİ ADAYLA GÖRÜŞTÜ MÜ?



Küçükkaya, yayın öncesi iki partiyle olan görüşmelerini de anlatırken, süreç boyunca Ekrem İmamoğlu'yla ise çok kısa bir görüşme yaptığını söyledi. Küçükkaya, yayın öncesi iki partiyle olan görüşmelerini de anlatırken, süreç boyunca Binali Yıldırım 'la hiç görüşmediğini Danışmanı Ömer Sertbaş'la görüştüğünü,'yla ise çok kısa bir görüşme yaptığını söyledi.