USD (Alış - Satış) : 5,87 - 5,88 EURO (Alış - Satış) : 6,58 - 6,60

İsmail Küçükkaya soruları verdi mi?

Gazeteci İsmail Küçükkaya, iki adaya soru verip vermediğini canlı yayında açıkladı.

Televizyon / 17 Haziran 2019 Pazartesi 22:35
İsmail Küçükkaya soruları verdi mi?
Video için tıklayın

Yenilenen İstanbul seçimleri öncesi, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nu soruları yanıtladığı canlı yayının modaretörlüğünü yapan İsmail Küçükkaya soruları yanıtladı.

'BU AHLAKSIZLIK'

Yayın öncesi soruları iki isme verilip verilmediğini yönünde çıkan haberlere tepki gösteren Küçükkaya 'Bir gazetecinin bir röportajdan önce herhangi bir kişiye soru vermesi ahlaksızlıkların en büyüğüdür. Ben 30 yıllık gazeteciyim, 5 yıl yayın yönetmenliği yaptım, 5 yıl Ankara temsilciliği yaptım. Ve dün akşam tüm Türkiye'nin izlediği gibi formata ilişkin eleştirileri kabul ederim, osorumluluk bana ait değil. Ama tüm Türkiye'nin de izlediği gibi son derece adil, elimden geldiği kadar eşit  ve tamemiyle dürüst bir yayın yaptım ' dedi.





İKİ ADAYLA GÖRÜŞTÜ MÜ?

Küçükkaya, yayın öncesi iki partiyle olan görüşmelerini de anlatırken, süreç boyunca Binali Yıldırım'la hiç görüşmediğini Danışmanı Ömer Sertbaş'la görüştüğünü, Ekrem İmamoğlu'yla ise çok kısa bir görüşme yaptığını söyledi.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

İsmail KüçükkayaBinali YıldırımEkrem İmamoğlu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı