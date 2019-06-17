USD (Alış - Satış) : 5,88 - 5,89 EURO (Alış - Satış) : 6,63 - 6,64

İsmail Küçükkaya'dan skandal sözler!

İsmail Küçükkaya, programın başında İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'ndan 'başkan' diyerek bahsetti.

Siyaset / 17 Haziran 2019 Pazartesi 00:25
İsmail Küçükkaya'dan skandal sözler!
Video için tıklayın

Yenilenen İstanbul seçimleri öncesi, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu canlı yayında soruları yanıtladı.

Programın moderatörü İsmail Küçükkaya, daha ilk cümlesinde tarafını belli etti.

İMAMAOĞLU'NA 'BAŞKAN' DEDİ

FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya, programın açılışında Binali Yıldırım'a 'aday' derken, CHP adayı İmamoğlu'na ise 'başkan' dedi. Küçükkaya'nın bu tavrı hem programın ilk dakikalarından itibaren bir provokasyon, hem de tarafını belli etme olarak dikkat çekti.

İmamoğlu'ndan Yıldırım'a AA sorusu İmamoğlu'ndan Yıldırım'a AA sorusu Seçmenler neden Binali Yıldırım'a oy vermeli? Seçmenler neden Binali Yıldırım'a oy vermeli? Seçmenler neden Ekrem İmamoğlu'na oy vermeli? Seçmenler neden Ekrem İmamoğlu'na oy vermeli? İstanbul seçimleri neden önemli ?Binali Yıldırım açıkladı İstanbul seçimleri neden önemli ?Binali Yıldırım açıkladı Sandıktaki pusulalar neden geçersiz sayıldı? Binali Yıldırım yanıtladı... Sandıktaki pusulalar neden geçersiz sayıldı? Binali Yıldırım yanıtladı... Sandıktaki pusulalar neden geçersiz sayıldı? İmamoğlu yanıtladı... Sandıktaki pusulalar neden geçersiz sayıldı? İmamoğlu yanıtladı... Seçim neden yenilendi? Ekrem İmamoğlu açıkladı Seçim neden yenilendi? Ekrem İmamoğlu açıkladı Seçim neden yenilendi? Binali Yıldırım açıkladı Seçim neden yenilendi? Binali Yıldırım açıkladı İsmail Küçükkaya'dan skandal sözler! İsmail Küçükkaya'dan skandal sözler! Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler! Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler! Binali Yıldırım'dan FETÖ çıkışı! Binali Yıldırım'dan FETÖ çıkışı! İki adaydan birbirine soru! İki adaydan birbirine soru! İmamoğlu'ndan Yıldırım'a hediye! İmamoğlu'ndan Yıldırım'a hediye! Yıldırım-İmamoğlu soruları yanıtladı Yıldırım-İmamoğlu soruları yanıtladı

İsmail KüçükkayaBinali YıldırımEkrem İmamoğluProvokasyon


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı