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e-Devlet'in adı değişiyor

Vatandaşlara internet üzerinden pek çok farklı hizmet veren e-Devlet'in ismi değişiyor.

Güncel / 17 Haziran 2019 Pazartesi 18:15
e-Devlet'in adı değişiyor

e-Devlet'in isminin değişeceği Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

e-Devlet'in yeni adının 'Dijital Türkiye' olacağını belirten Koç, platformun 42 milyon kişi tarafından kullanıldığının altınız çizdi.

"Amacımız bütün bakanlıklar arasındaki koordinasyonu sağlayıp, dijitalleşmeyi sağlayabilmek" ifadelerini kullanan Koç, dünya genelinde bir e-devlet gelişmişlik endeksi olduğunu anımsattı ve amaçlarının ilk 20 içinde yer almak olduğunu belirtti.

2006 yılında 26145 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, e-devlet'in yeni dönemi hakkında bilgiler veren Koç, “Kullanıcı dostu ara yüzler hazırlayarak ‘Dijital Türkiye’yi insanların çok daha rahat kullanmasını sağlayacağız” dedi.

Resmi GazeteCumhurbaşkanlığıTürkiyeE-devlet


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