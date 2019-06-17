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CHP'li Ekrem İmamoğlu itiraz etmedik dedi! Foyası ortaya çıktı

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da oyların yeniden sayılmasına itiraz etmedik dedi. Gerçekler ise İmamoğlu'nu yalanlıyor. Canan Kaftancıoğlu başkanlığındaki CHP'li grup oyların yeniden sayılmasını durdurmak için İl Seçim Kurulu'na geldiğine dair görüntüler de ortaya çıkmıştı..

Güncel / 17 Haziran 2019 Pazartesi 00:33
CHP'li Ekrem İmamoğlu itiraz etmedik dedi! Foyası ortaya çıktı
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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gazeteci İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde soruları yanıtladı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP adayının ''Biz yeniden sayılmasına itiraz etmedik'' sözlerine cevap verdi..

'KOCAMAN BİR YALAN'

Doğru 31 Mart'a takılmayalım. Bir kere Ekrem Bey şunu söyledi; 'Biz yeniden sayılmasına itiraz etmedik' dedi. Bu kocaman bir yalan. CHP'nin itirazı var. Ve beş dakikada alınan bir karar var. YSK da ret kararına uydu. 'Başlayan sayımlar varsa onlar devam etsin' dedi. Tamamı sayılsaydı sonuç değişecekti. Bizim istediğimiz, tamamı sayılsın bu seçim tekrarlanmasın. Maalesef bu konuda beklediğimiz anlayışı görmedik. Şimdi 23 Haziran'a gidiyoruz. Söylemlerimde hiçbir değişiklik yok. Baştan beri İstanbul'u konuşuyorum. Biz bir ittifak ile seçime giriyoruz. Cumhur İttifakı'nın adayı olarak ben Millet İttifakı'nın adayı olarak da Ekrem Bey giriyor. İki ittifakta partiler var..

Başkan AdayıLütfi Kırdar Kongre Merkeziİsmail KüçükkayaBinali YıldırımEkrem İmamoğlu


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