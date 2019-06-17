Binali Yıldırım'dan ortak yayına ilişkin açıklama

''Cumhur İttifakı''nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile yapılan ortak yayına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Yıldırım şöyle konuştu:



''Eldeki imkanlarla yayının formatını bozmadan adaylar olarak düşüncelerimizi İstanbullularla paylaşmaya çalıştık. Yayının ne getirdiği götürdüğü konusu İstanbulluların takdiridir. Yayın öncesi Sayın Cumhurbaşkanı ile bir nikahta bir araya geldik. Yayınla ilgili herhangi bir konuşma olmadı. Sonrasında telefonla görüştük. Hayırlı olsun dedi tebrik etti. Söyleyeceklerimizi söyledik, söyleyemediklerimiz de oldu. Vatandaşlarımız kararını pazar günü verecek.''