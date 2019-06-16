Beyaz TV ekibine saldırıya tepkiler artıyor

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, Beyaz TV ekibinin Beypazarı'nda saldırıya uğramasına tepki gösterdi. Burhan yaptığı açıklamada, 'Beypazarı bölgesinde çekim yapan Beyaz TV kameramanı Serkan Çinier ve muhabirine yönelik şiddet içeren saldırıyı kınıyorum. Hiçbir medya kuruluşu çalışanı, duygu ve düşüncelerinden dolayı şiddete maruz kalmamalıdır. Basın, hür ve özgür olmalıdır. Beyaz TV kameramanına yapılan vandal saldırı basın özgürlüğünü tehdit etmektedir. Saldırıyı yapanlar adalet önüne çıkartılmalı ve en ağır biçimde cezalandırılmalıdır' ifadelerini kullandı. Kaynak : İHA

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