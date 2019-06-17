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AK Parti'li Muş: Okula başlama yaşı 66 aydan 69 aya çıkarılıyor

AK Parti'li Muş, ''Milli Eğitim ile ilgili 19 maddelik kanun teklifi veriyoruz. Okula başlama yaşı 66 aydan 69 aya çıkarılıyor'' dedi.

Eğitim / 17 Haziran 2019 Pazartesi 15:31
AK Parti'li Muş: Okula başlama yaşı 66 aydan 69 aya çıkarılıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ilkokula başlama yaşının 66 aydan 69 aya çıkarılması, yükseköğrenim yurtlarıyla ilgili izinlerin Gençlik ve Spor Bakanlığınca verilmesi, sözleşmeli öğretmenlerin 3 yıl sözleşmeli, 1 yıl kadroya atandıktan sonra bulunduğu yerde görev yapıp tayin isteme hakkına sahip olabilmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Ak PartiKanun Teklifi


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