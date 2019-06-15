USD (Alış - Satış) : 5,88 - 5,89 EURO (Alış - Satış) : 6,63 - 6,64

Afyon'da, Afganlar Hollandalı turiste tecavüz etti!

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde 27 yaşındaki Hollanda uyruklu turist kadına tecavüz ettiği iddia edilen Afganistan uyruklu iki kişi, Bolvadin İlçe Jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu 24 saat geçmeden yakalandı.

3. Sayfa / 15 Haziran 2019 Cumartesi 22:09
Afyon'da, Afganlar Hollandalı turiste tecavüz etti!
Video için tıklayın

Edinilen bilgilere göre, gece saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Kemerkaya köyünde yaklaşık 10 km mesafede olan Yapraklı mevkisinde, Hollanda uyruklu Annelot Rosemijn'ne (27) iki kişi tarafından kendisine tecavüz edildiğini iddia ederek jandarma ekiplerine haber verdi. İddiaya göre tecavüz olayından sonra yaya olarak Yapraklı mevkisinden Kemerkaya köyüne yürüyerek geldiğini anlatan Rosemijn, kendisine köylülerin yardımcı olduğunu ve jandarmaya haber verdiklerini söyledi.

Olay yerine kısa sürede gelen jandarma ekipleri, bölgede geniş çaplı araştırma yapmaya başladı.

Ekipler, drone ve özel köpeklerle yaptıkları araştırma sonucu şahısların saklandığı yeri tespit etti. Jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanan Afganistan uyruklu Aziz Eskandari (22) ve Sayd Ahmet Sadıgi (26) isimli şahısların bölgede çoban olarak çalıştıkları öğrenildi. Verdikleri ifadede suçlarını itiraf eden şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bolvadin Cezaevine gönderildi. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

AfganistanİtirafHollandaJandarmaKemerkaya


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı