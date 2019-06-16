Turuncu ve gri kategorideki teröristler etkisiz hale getirildi

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İdil ilçesi Çukurlu köyü Cehennem Deresi bölgesinde icra edilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe 2019-2 Operasyonu'nda sabah saat 06.50 sıralarında bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı. Teröristlerin ‘teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 8 terörist etkisiz hale getirildi.



Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 1 adet NAEA-15 karabina, 3 adet AK 47 Kaleşnikof tüfek, 1 adet AKS 74U tüfeği, 1 adet M-16 tüfeği, 1 adet Glock, 1 adet Baretta, 2 adet el bombası, 1 adet termal kıyafet şemsiye ele geçirildi. Bölücü terör örgütü mensupları hakkında yapılan araştırma neticesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden Sarya kod adlı Emine Toy'un İçişleri Bakanlığınca turuncu kategoride arandığı, Baran kod adlı Yılmaz Begiç'in ise gri kategoride arandığı tespit edildi. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında Rubar Sosin kod adlı Fehmi Yiğit'in de olduğu öğrenildi.



Bölgede operasyonların devam ettiği ifade edildi. Kaynak : İHA

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