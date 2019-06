Norveç'te İslam karşıtı gösteride Kur'an-ı Kerim provokasyonu

Norveç'te İslamın yasaklanması için bir gösteri yapan aşırı sağcı 'Norveç'in İslamlaşmasını Durdurun (Stop Islamisation of Norway-SION)' grubunun yöneticisi Anna Braten, Kur'an-ı Kerim'i yere fırlatarak Müslümanlara hakaretler yağdırdı.



Norveç'in başkenti Oslo'ya 45 kilometre uzaklıktaki Müslümanların yoğun yaşadığı Drammen kasabasında bir gösteri yapan aşırı sağcı grup SION, Norveç'te İslam'ın yasaklanmasını istedi. Grubun yöneticisi Anna Braten burada yaptığı konuşmada Norveç'te İslam'ın yeri olmadığını ve Kur'an-ı Kerimlerin toptan yok edilmesi gerektiğini savundu.



Daha sonra yırtmak için eline Kur'an-ı Kerim'i alan Braten'e polis müdahale etti. Polis müdahalesinden sonra Kur'an-ı Kerim'i yere atan Braten, Müslümanlara hakaret yağdırdı.







Norveç haber ajansı NTB'ye açıklamada bulunan Oslo Emniyet Müdürlüğünden Inge Lansrud, Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyon başladıktan sonra gösteriye izin vermediklerini belirtti.



Norveçli aktivist ve Müslümanlardan oluşan 30 kişilik grup da İslam karşıtı eyleme sert tepki göstererek karşı gösteri yaptı.



Geçen ay da Danimarka'da aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) hareketi lideri Rasmus Paludan'ın Müslümanların yoğun yaşadığı semtte Kur'an-ı Kerim'i yakıp Müslümanlara küfür etmesi büyük tepki çekmişti. İki hafta öncede Finlandiya'da aşırı sağcı Önce Finlandiya İnsanı Partisi (Suomen Kansa Ensin) Başkanı Marco de Wit, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine yönelik çalışmalarında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yere atarak büyük bir provokasyon yapmıştı. Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.