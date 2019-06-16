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İmamoğlu'ndan Yıldırım'a hediye!

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu canlı yayında bir araya geldi. Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'a Babalar Günü hediyesi verdi.

Siyaset / 16 Haziran 2019 Pazar 21:25
İmamoğlu'ndan Yıldırım'a hediye!

23 Haziran'da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimi öncesi adaylar Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu, ilk kez canlı yayında karşı karşıya geldi. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen programda Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu canlı yayında İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde 17'si ortak soru 3'er tanesi adaya özel soru olmak üzere 20 soruya yanıt veriyor.



KALEM HEDİYE ETTİ

İsmail Küçükkaya, İmamoğlu ve Yıldırım'a medeni cesaretleri için teşekkür edip Babalar Günü'nü kutlayarak yayına başladı. İmamoğlu, Yıldırım'a Babalar Günü için üzerinde Atatürk imzası olan bir kalemi hediye etti. Ekrem İmamoğlu, 'Binali Yıldırım'ın Babalar Gününü kutluyorum. İkimizde 2 erkek 1 kız babasıyız. Bu hediyeyi Yıldırım'a vermek istiyorum.' ifadelerini kullandı.


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