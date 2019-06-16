USD (Alış - Satış) : 5,88 - 5,89 EURO (Alış - Satış) : 6,63 - 6,64

İki adaydan birbirine soru!

İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde gerçekleşen tarihi canlı yayında adaylar birbirine soru sordu.

Siyaset / 16 Haziran 2019 Pazar 22:03
İki adaydan birbirine soru!

Türkiye'nin beklediği canlı yayında moderatör İsmail Küçükkaya, Ekrem İmamoğlu'nun Binali Yıldırım'a soru sormasını istedi.

ADAYLAR BİRBİRİNE SORU SORDU

CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart gecesi asılan afişlerin asılmasının talimatını kimin verdiğini sordu.

Binali Yıldırım da 39 belediyenin Cumhur İttifakı tarafından kazanıldığına dikkat çekti. Küçükkaya, ardından Binali Yıldırım'ın Ekrem İmamoğlu'na soru sormasını istedi.

AK Parti adayı da CHP adayına göreve başlayınca hemen verileri kopyalama talimatını neden verdiğini söyledi. İmamoğlu da başkanın belediyesiyle ilgili her türlü işlemi yapabileceğini hatırlattı.



EKREM İMAMOĞLU'NUN SORUSU

İMAMOĞLU: Tekrar soruyorum, Sayın Yıldırım Anadolu Ajansı o akşam yaptıkları sizin için ne ifade ediyor? 12 saat veri verememesi ne ifade ediyor? Bakanlarla yaptığınız görüşmeleri çok doğal ve normal karşılarken AA ile görüşmediğinizi ifade ediyorsunuz? Gece yarısı 2 3'ten sonra Gönül Belediyeciliği diye donatılmasının talimatını kim verdi? Ben hala çaldıların muhatabının kim olduğunu merak ediyorum.

YILDIRIM: Anadolu Ajansı'nın yayın kesmesinin sebebini yetkileri açıklamalı. Normal bir şey değil. Ama sorumlusu ben değilim. Niye gönül belediyeciliği kazandı. 25 tane belediye kazanmış AK Parti. Ne yapacaktık? Seçimi kaybettik mi diyecektik. 14 de karşı taraf kazanmış. Ben anlamakta zorlanıyorum.

Nüfusun yüzde 65'ini kazanmışız. Çoğunluk Cumhur İttifakı'nda. Sonuç buyken kaybetttik mi diyecektik. O afişler partimiz tarafından asıldı.

BİNALİ YILDIRIM'IN SORUSU

YILDIRIM: Siz gelir gelmez hemen büyükşehirin veri tabanını kopyalama talimatını neden verdiniz? Bunun Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na aykırı olduğunu bilmiyor muydunuz, hukukçularınız sizi yanılttı mı?

İMAMOĞLU: Bu bir veri yedekleme işlemidir. Veri kopyalaması yapılır ve yapılır. Verdiğimiz talimat da 31 Aralık, 31 Mart yani seçim gecesi. 18 Nisan bize mazbatanın teslim edildiği gün. Bunları milat kabul edilerek veri tabanlarının yedeklenmesi ve korunması. Afaki değişiklik yapılabilir, bize de ihbarlar geliyordu. Kaldı ki yapamadık, yetişmedi. Kaldı ki hukuksuz bir karar. Ancak veri yedekleme, yani bu kadar basit, kolay bir işlemi başka bir yere taşımak.

Seçmenler neden Binali Yıldırım'a oy vermeli? Seçmenler neden Binali Yıldırım'a oy vermeli? Seçmenler neden Ekrem İmamoğlu'na oy vermeli? Seçmenler neden Ekrem İmamoğlu'na oy vermeli? İstanbul seçimleri neden önemli ?Binali Yıldırım açıkladı İstanbul seçimleri neden önemli ?Binali Yıldırım açıkladı Sandıktaki pusulalar neden geçersiz sayıldı? Binali Yıldırım yanıtladı... Sandıktaki pusulalar neden geçersiz sayıldı? Binali Yıldırım yanıtladı... İsmail Küçükkaya'dan canlı yayın gafı İsmail Küçükkaya'dan canlı yayın gafı Sandıktaki pusulalar neden geçersiz sayıldı? İmamoğlu yanıtladı... Sandıktaki pusulalar neden geçersiz sayıldı? İmamoğlu yanıtladı... Seçim neden yenilendi? Ekrem İmamoğlu açıkladı Seçim neden yenilendi? Ekrem İmamoğlu açıkladı Seçim neden yenilendi? Binali Yıldırım açıkladı Seçim neden yenilendi? Binali Yıldırım açıkladı İki adaydan birbirine soru! İki adaydan birbirine soru! İmamoğlu'ndan Yıldırım'a hediye! İmamoğlu'ndan Yıldırım'a hediye! Yıldırım-İmamoğlu soruları yanıtlıyor (CANLI YAYIN) Yıldırım-İmamoğlu soruları yanıtlıyor (CANLI YAYIN)

Anadolu Ajansıİsmail KüçükkayaBinali YıldırımModeratörEkrem İmamoğlu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı