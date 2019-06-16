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İdlib'de gözlem noktasına havan topuyla saldırı

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de 9 numaralı gözlem noktasına havan toplarıyla saldırı yapıldığını açıkladı. Saldırıya ağır silahlarla karşılık verildiği bildirildi.

Dünya / 16 Haziran 2019 Pazar 10:33
İdlib'de gözlem noktasına havan topuyla saldırı

Milli Savunma Bakanlığından, Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği Tall Bazan bölgesinden, Murak bölgesinde yer alan 9 numaralı Gözlem Noktasına top/havan atışlarıyla saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği Tall Bazan bölgesinden, Murak bölgesinde yer alan 9 numaralı Gözlem Noktasına kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışlarıyla bir saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Saldırıya bölgedeki ağır silahlarla anında karşılık verildiği aktarılan açıklamada, 'Yapılan saldırıda personel zayiatı olmayıp; üs bölgemizde yer alan tesis, teçhizat ve malzemelerden bir kısmı kısmi hasar görmüştür. Saldırıyla ilgili olarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Durum yakından takip edilmektedir' ifadeleri kullanıldı.

SuriyeSaldırı


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