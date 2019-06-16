USD (Alış - Satış) : 5,88 - 5,89 EURO (Alış - Satış) : 6,63 - 6,64

Cehennem Deresi'nde operasyon: 8 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, Şırnak'ın İdil İlçesi Cehennem Deresi bölgesindeki operasyonda 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Güncel / 16 Haziran 2019 Pazar 09:40
Cehennem Deresi'nde operasyon: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cehennem Deresi bölgesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe Operasyonu' gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında 5 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Bakanlık daha önce aynı operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklamıştı. Böylece aynı bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e çıktı. Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

Cehennem DeresiUzman ÇavuşJandarma


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı