Beyaz TV ekibine çirkin saldırı

Beyaz TV muhabiri Tuğçe Ünsal ve kameraman Serkan Çinier, Beypazarı'ndan gelen izleyici şikayetleri üzerine Beypazarı Şehir Mezarlığı'nın içler acısı halini görüntülemek üzere ilçeye gitti. Ancak provokatörler gazetecilerin çekim yapmasına engel olmaya çalıştı. Bir araçla özel olarak çekim yapılan mezarlık alanına getirilen D.T. isimli kadın, Beyaz TV ekibine hakaret etti. Beyaz TV ekibinin görüntülerini çekerek sosyal medyada paylaşan D.T., kocası Y.T.‘nin kullandığı araca binerek olay yerinden ayrıldı.
Beyaz TV ekibini hedef gösteren paylaşımlar nedeniyle toplanan bir grup, gazetecilere saldırdı. Kameramanı darp eden saldırganlar, saldırıyı cep telefonuyla kaydeden muhabir
Ünsal'a da engel olmak istedi.
Kameraman ve muhabiri darp eden saldırganlar olay yerinden kaçtı. Saldırganların darp ettiği kameraman Serkan Çinier, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak saldırı
hastanede de devam etti. Hastane
önünde yaşanan kargaşaya polis müdahale
etti.
Saldırganın Mansur Yavaş ile birlikte çekilmiş fotoğrafı.
Beypazarı Kaynak : İHA
Savcılığı, Beyaz TV ekibine önce hakaret eden, ardından çektiği görüntüleri sosyal medya
aracılığıyla yayan ve basın kuruluşlarının Whatsapp
ihbar hatlarına gönderen D.T.'nin diğer saldırgan ile bağlantısını araştırıyor. Gazetecilere saldırıda bulunan E.G. isimli şahsın ise polis
tarafından yakalanarak gözaltında alındığı öğrenildi.
Beyaz TV ekibine yönelik organize saldırının bir parçası olduğu tahmin ediliyor.
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