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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den S-400 açıklaması

Muhtarlarla buluşmasında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye köşeye sıkıştırılmak isteniyor. ABD ile S-400 anlaşmazlığı günden güne boyut değiştiriyor" dedi.

Siyaset / 15 Haziran 2019 Cumartesi 11:10
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den S-400 açıklaması

"Türkiye izinle icazetle kurulmuş bir devlet değildir" diyen Bahçeli, "ABD'nin S-400 üzerinden Türkiye'yi ablukaya alma çabası dostane ve iyi niyetli bir tavır değildir. ABD Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynamaktadır" ifadelerine yer verdi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

Kindar kalemle yazılan mektuğtan anlamayız. Türkiye hiç kimseye mecbur, hiç kimseye mahkum değildir.. Korkaklık bizim kitabımızda yazmayan bir zaaftır. F-35 vermeyiz diyenler günü geldiğinde Türk mucizesi ile tanışacaktır.

Türkiye, S-400'ü alacak ve konuşlandıracaktır. Bu iş bitmiş, konu kapanmıştır. Gerisini ABD düşünmelidir.

MHP'yi kürt kökenli kardeşlerimizle sorunlu göstermek alçaklıktır, sapıklıktır.

Türk milleti İstanbul üzerinde oynanmak istenen oyunların farkındadır.

Şu anda dünyanın gizli gündemi İstanbul seçimidir.

KorkaklıkTürkiye


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