Yılsonu enflasyon tahmini geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Haziran dönemi beklenti anketini açıkladı.



Buna göre; 2019 yılı Haziran ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,10 iken, bu anket döneminde yüzde 0,91 oldu. Temmuz ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,96 ve yüzde 0,94 oldu. Ağustos ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,91 olarak gerçekleşti.



2019 yılı Haziran ayı Beklenti Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 67 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirilmiştir.



YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ



Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 16,68 iken, bu anket döneminde yüzde 15,85'e geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,48 iken, bu anket döneminde yüzde 14,88 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 12,34 ve yüzde 11,46 olarak gerçekleşti.



12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ



2019 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 18,5 olasılıkla yüzde 14,00-14,99 aralığında, yüzde 20,5 olasılıkla ise yüzde 15,00-15,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.



Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre ise katılımcıların yüzde 22,4'ünün beklentilerinin yüzde 14,00-14,99 aralığında, yüzde 29,3'ünün beklentilerinin ise yüzde 15,00-15,99 aralığında olduğu gözlendi.



24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ



2019 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 17,6 olasılıkla yüzde 9,00-9,99 aralığında, yüzde 23,2 olasılıkla yüzde 10,00-10,99 aralığında, yüzde 19,5 olasılıkla ise yüzde 12,00-12,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.



Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 16,4'ünün beklentilerinin yüzde 9,00-9,99 aralığında, yüzde 25,5'inin beklentilerinin yüzde 10,00-10,99 aralığında, yüzde 27,3'ünün beklentilerinin ise yüzde 12,00-12,99 aralığında olduğu gözlendi.



FAİZ BEKLENTİLERİ



BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,39 iken, bu anket döneminde yüzde 24,25 oldu. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 25,36 iken, bu anket döneminde yüzde 24,00 olarak gerçekleşti. 2019 yılı Haziran ayı anket döneminde, vadesine üç ay ya da üç aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay, 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için sırasıyla yüzde 23,65, 23,17, 22,17, 20,72, 18,80 ve 15,86 olarak gerçekleşti.



Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,54 iken, bu anket döneminde yüzde 18,21'e geriledi. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,93 ve yüzde 16,95 olarak gerçekleşti. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 24,00, 22,62, 20,95, 18,94 ve 15,43 olarak gerçekleşti.



DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ



2019 yıl sonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 6,43 TL iken, bu anket döneminde 6,30 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6,68 TL ve 6,64 TL olarak gerçekleşti.



CARİ İŞLEMLER DENGESİ BEKLENTİLERİ



2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 14,7 milyar dolar iken, bu anket döneminde 10,6 milyar dolara geriledi. 2020 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 22,0 milyar dolar ve 19,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.



GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ



GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,3 iken, bu anket döneminde yüzde 0,04 oldu. 2020 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 2,8 ve yüzde 2,7 olarak gerçekleşti.



Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.