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Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan'a saldırı

Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan cuma namazı çıkışı 4 kişi tarafından saldırıya uğradı. Alan, hastanede tedavi altına alındı.

3. Sayfa / 14 Haziran 2019 Cuma 16:59
Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan'a saldırı

Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan Gaziosmanpaşa Sarıgöl'de 4 kişinin saldırısına uğradı.
Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Gaziosmanpaşa Sarıgöl'de cuma namazı kılmak için camiye giden Murat Alan sopalı 4 kişinin saldırısına uğradı. Alan, aldığı darbelerle yaralanırken sopalı 4 saldırgan kaçtı.

Türk askerine Akit TV yayından “eşek” diyerek hakaret eden Yeni Akit gazetesi Haber Müdürü Murat Alan'ı darp ettiği belirlenen 4 kişiden 2 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü müdürlüğü ekipleri olay sonrası yaptıkları çalışmada 4 saldırganın kimliğini tespit etti.

Aranmaya başlanan 4 kişiden S.A. ve B.C. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Diğer 2 kişinin yakalanması için çalışmalar yapılıyor.




SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Akit TV Haber Müdürü Murat Alan hakkında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesine yönelik ifadeleriyle ilgili soruşturma başlatmıştı. Soruşturma dosyası, yetkisizlik kararı verilerek, İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti.

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