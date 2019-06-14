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Terör örgütü çiftçileri hedef aldı

Terör örgütü YPG’nin Suriye’de tarım arazilerini ateşe vermesini arkasındaki neden ortaya çıktı. YPG’nin bir süre önce çiftçilerden hasatlarını ucuz fiyata kendisine satmasını istediği ancak bunu yapmayan çiftçileri tarlasını yaktığı öğrenildi.

Ekonomi / 14 Haziran 2019 Cuma 14:40
Terör örgütü çiftçileri hedef aldı

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG, işgal ettiği topraklarda halka zulmediyor. Terör örgütünün Türkiye uzantısı PKK, yurt içinde hendek barikat politikası ile kentlerin içlerinde patlattığı bombalarla sivil vatandaş ve güvenlik güçlerine zarar vererek gerçek yüzünü ortaya koymuştu. YPG ise Suriye'de Türk, Kürt, Arap, Süryani halka terör estiriyor. YPG'li teröristlerin tarım arazilerini yakmasının ardındaki neden ortaya çıktı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre terör örgütü YPG, mayıs ayı sonlarında buğday hasadına başlama hazırlığı yapan çiftçilerden buğdayı kendisine satmasını istedi. Ancak bunun karşılığında da çok düşük ücret teklif etti. Terör örgütü mensupları bu ücrete “Ya buğdayı bize satarsanız ya da tarlalarınızı yakarız” diye çiftçileri tehdit etti. Terör örgütüne boyun eğmeyen çiftçilerin tarlaları örgüt mensupları tarafından ateşe verildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesi karşında bulunan Kamışlı Suriye sınır hattında her gün yangınlar görüntülenirken çok sayıda çiftçinin emekleri kül oldu. Teröristler, Tel Abyad ve Mardin'in Nusaybin ilçesi sınırındaki Kamışlı ve Haseke bölgelerindeki 43 köyde 50 bin dönümden fazla ekili alanı küle çevirdi.

Çiftçiler terör örgütüne tepkili. Kaynak : İHA

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