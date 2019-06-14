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Sultangazi'de Yürüyüş Dergisi'ne operasyon: 4 gözaltı

Sultangazi’de bulunan Yürüyüş Dergisi’ne öğle saatlerinde polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda DHKP-C üyesi olduğu belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

3. Sayfa / 14 Haziran 2019 Cuma 15:34
Sultangazi'de Yürüyüş Dergisi'ne operasyon: 4 gözaltı
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Edinilen bilgiye göre, Sultangazi ilçesi Gazi Mahallesi'nde bulunan Yürüyüş Dergisi'ne bugün öğle saatlerinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Özel Harekat polisleri eşliğinde yapılan baskında yol tamamen trafiğe kapatıldı. Baskında DHKP-C terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 4 kişinin gözaltına alındığını öğrenildi. Kaynak : İHA

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