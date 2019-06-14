USD (Alış - Satış) : 5,83 - 5,84 EURO (Alış - Satış) : 6,58 - 6,59

Motosiklet sürücüsünün yumruğu kamerada

Çekmeköy’de benzin istasyonuna yakıt almak için giren motosiklet sürücüsü, bir otomobil sürücüsünün aracı üzerine sürmesiyle düştü. Bunun üzerine sinirlenen şahıs önce aracın camına yumruk attı, ardından araçtan inen şahsa yumrukla vurdu. Benzin istasyonunun adeta ringe döndüğü olay kameralara saniye saniye yansıdı.

3. Sayfa / 14 Haziran 2019 Cuma 09:51
Motosiklet sürücüsünün yumruğu kamerada
Video için tıklayın

Çekmeköy'de yakıt almak için benzin istasyonuna giren bir motosikletli otomobil sürücüsünün üzerine aracı sürmesiyle şaşkına döndü. Motosikletli zor anlar yaşarken, aracın üzerine sürmesiyle dengesini kaybedip düştü. Olay üzerine çok sinirlenen şahıs ilk önce araca doğru yürüdü. Aracın camını yumruklayan şahıs, aracın üzerine süren otomobil sürücüsünün araçtan bir süre inmemesi üzerine daha da sinirlendi. Bir süre sonra araçtan inen sürücüyü karşısında gören motosikletli şahsa saldırdı. Sürücüye yumruk atan motosikletliyi vatandaşlar sakinleştirirken, benzin istasyonunun ringe döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs benzinliğe girerken, araç sürücüsü üzerine sürüyor, motosiklet sürücüsü düşüyor. Ardından ayağa kalkan şahıs ilk önce aracın camına vuruyor. Ardından araçtan inen şahsa yumruk atıyor. Diğer vatandaşlar da şahsı sakinleştirmeye çalışıyor.

Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

BenzinMotosiklet Sürücüsü


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı