Meteorolojiden sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI



Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR



Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın Marmara'nın güneybatısı ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.







KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olarak görülecek olan yağışların; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden; yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI



Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın güneybatısı ile kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



