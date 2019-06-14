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Kızılırmak'ta 2 metrelik yayın balığı yakalandı

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde bulanan Kızılırmak nehrinde balık tutmaya çıkan balıkçılar tam 2 metre boyunda yayın balığı tuttu.

Yaşam / 14 Haziran 2019 Cuma 10:11
Kızılırmak'ta 2 metrelik yayın balığı yakalandı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde Kızılırmak'ta avlanan balıkçıların oltasına 2 metre boyunda yaklaşık 65 kilo ağırlığında yayın balığı takıldı.

Sabahın erken saatlerinde avlanmaya çıkan Süleyman Kılıç ve Derya Kılıç'ın oltasına yayın balığı takıldı. Balığı çıkartmakta zorlanan balıkçılar yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından balığı kıyıya çekebildi. Kızılırmak nehrinde 2 metrelik yayın balığını yakalayan Süleyman Kılıç ve Derya Kılıç yayın balığı ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.


Kaynak : İHA

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Hatıra Fotoğrafı


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