Kızılırmak'ta 2 metrelik yayın balığı yakalandı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde Kızılırmak'ta avlanan balıkçıların oltasına 2 metre boyunda yaklaşık 65 kilo ağırlığında yayın balığı takıldı.



Sabahın erken saatlerinde avlanmaya çıkan Süleyman Kılıç ve Derya Kılıç'ın oltasına yayın balığı takıldı. Balığı çıkartmakta zorlanan balıkçılar yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından balığı kıyıya çekebildi. Kızılırmak nehrinde 2 metrelik yayın balığını yakalayan Süleyman Kılıç ve Derya Kılıç yayın balığı ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.





Kaynak : İHA

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