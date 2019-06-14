USD (Alış - Satış) : 5,88 - 5,89 EURO (Alış - Satış) : 6,63 - 6,64

Gri kategoride aranan terörist İstanbul'da yakalandı

Sultangazi'de düzenlenen operasyonda, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesi 'gri' kategoride yer alan örgüt sorumlusunun da arasında bulunduğu 4 şüpheli yakalandı.

3. Sayfa / 14 Haziran 2019 Cuma 16:29
Gri kategoride aranan terörist İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesi 'gri' kategoride yer alan örgüt sorumlusunun da arasında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi'de DHKP/C'nin sözde yayın organlarından 'Yürüyüş' dergisinin basıldığı bir matbaaya operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler arasında İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesi 'gri' kategoride yer alan hücre sorumlusu Ali Aracı'nın da bulunduğu bildirildi.

Adreste yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

Emniyet MüdürlüğüTerör ÖrgütüTeröristler


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı