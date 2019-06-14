Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Umman Körfezi'nde iki petrol tankerine düzenlenen saldırıyı kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada “13 Haziran 2019 tarihinde Umman Körfezi'nde iki petrol tankerine yapılan saldırıyı kınıyoruz. Son bir ay içinde Körfez bölgesinde ticari gemilerin ikinci defa hedef alınmasından endişe duyuyoruz” ifadeleri kullanıldı.



Ayrıca açıklamanın devamında “Uluslararası deniz yolu taşımacılığı bakımından stratejik konumda bulunan Körfez bölgesinde seyrüsefer güvenliğinin muhafaza edilmesine önem



atfediyoruz” denildi. Kaynak : İHA

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