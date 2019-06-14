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Çocuğun kopan parmağını itfaiye ve AFAD buldu

Konya'da 7 yaşındaki çocuğun, balkonda çamaşır ipiyle oynadığı sırada kopan parmağı 3 saatlik çalışmanın ardından bulundu.

3. Sayfa / 14 Haziran 2019 Cuma 11:27
Çocuğun kopan parmağını itfaiye ve AFAD buldu

Konya'da 7 yaşındaki çocuğun, evlerinin balkonunda çamaşır ipiyle oynadığı sırada kopan parmağını AFAD ve itfaiye ekipleri buldu.

Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Kaletaş Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın balkonunda çamaşır ipiyle oynayan Yağmur D.'nin (7) baş parmağı koptu.

Çocuğun çığlıklarını duyan ailenin durumu haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan küçük çocuğun parmağı bir süre bulunamadı. Bunun üzerine olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, apartmanın bahçesinde arama başlattı.

Ekiplerin yaklaşık 3 saat çalışmasının ardından bulunan parmak, hastaneye gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak : AA

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Tıp FakültesiParmak112 Acil Servis


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