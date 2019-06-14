Cem Küçük'ten HSK'ya uyarı!

Gazeteci Cem Küçük, 23 Haziran'da gerçekleşecek İstanbul seçimleriyle ilgili HSK'ya çağrıda bulundu.



Küçük, YSK'nın gerekçeli kararında 'sandık kurulu başkanlarıyla ilgili şaibe var ve sandık başkanlarını belirleyen ilçe seçim kurulları kusurludur' dediğine dikkat çekerken, HSK'nın il ve ilçe kurullarını görevden alması gerektiğini belirtti.



'TAM KANUNSUZLUKTAN İTİRAZ EDECEKLER'



23 Haziran'da muhalefetin kazanamaması durumunda sıkıntıların oluşacağını yazan Küçük 'HSK ilçe seçim kurulları başkanlarını derhâl açığa almalı. Çünkü YSK gerekçeli kararında ilçe seçim kurullarını suçladı. 23 Haziran sonrası 'tam kanunsuzluk var' denilerek seçimin iptali istenirse bunun vebali YSK ve HSK'dadır. Bu seçimle ilgili de itirazlar olursa önce ilçe seçim kurulu, sonra il seçim kuruluna gelecek. Hepsinde şaibe varsa bu işin içinden nasıl çıkılacak? YSK bu konuda neden bir şey yapmıyor? HSK neden karar almıyor? Adalet Bakanlığı neden sessiz? AK Parti neden bu konuyu gündeme getirmiyor? Muhalefet seçimi kazanırsa sorun çıkarmayacaktır ama kazanamazsa tam kanunsuzluktan itiraz edecektir.

Yapılması gereken 23 Haziran seçimi bitene kadar ilçe ve il seçim kurullarının geçici açığa alınmasıdır. Benden söylemesi.' ifadelerini kullandı.



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